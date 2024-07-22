44-летняя женщина пожаловалась на отвращение к партнеру и получила совет не бросать его

Эксперт по отношениям Люси Кавендиш дала совет 44-летней женщине, потерявшей интерес к партнеру. Ее слова приводит издание iNews.

Женщина рассказала, что встречается с партнером два года. Раньше их секс был отличным, но со временем он стал ей неинтересен. «Когда он пытается проявить инициативу, я чувствую отвращение. Иногда я смотрю на него и не понимаю, как мы вообще можем быть вместе. Я чувствую себя физически отчужденной. Может ли подобное происходить из-за гормонов?» — поинтересовалась она.

Кавендиш посоветовала женщине сдать анализы на гормоны, раз та считает, что дело может быть в них. Она также рекомендовала женщине проанализировать историю отношений и понять, когда именно возникло отвращение к партнеру. «Возможно, вы не согласны с его мышлением или вам не нравится его характер. Это важно понять», — отметила Кавендиш.

Эксперт по отношениям констатировала, что многие люди в начале романа живут в мире фантазий. Со временем они лучше узнают партнера и начинают ясно видеть его недостатки. В итоге они испытывают чувство разочарования, которое со временем может превратиться в гнев и ярость и привести к физическому отвращению.

Кавендиш также посоветовала разочаровавшейся женщине взглянуть на отношения в другом свете. Она считает, что если в отношениях есть хоть что-то хорошее, что может удерживать людей рядом друг с другом, то и отвращение со временем может пройти.

Ранее стала известна история мужчины, который отказался идти на свадьбу лучшей подруги жены из-за драмы с изменой. Он объяснил, что испытывает отвращение к невесте, так как та подталкивала его супругу к неверности.