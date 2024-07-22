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12:54, 22 июля 2024Ценности

54-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в откровенном топе

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала фигуру в откровенном топе на занятии йогой

Фото: @carlhalal / @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала фигуру в откровенном наряде во время занятия йогой. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 54-летняя звезда занималась спортом с испанским манекенщиком и актером Джоном Кортахареном и звездой фильма «Форсаж» Мишель Родригес. На размещенных фото Кэмпбелл предстала в фитнес-костюме, состоящем из леггинсов и укороченного топа без подклада, который демонстрировал ее подтянутое тело с кубиками пресса.

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При этом модель собрала волосы, закрепив их необычным аксессуаром для волос, декорированным цветами. Свой образ она завершила золотым ожерельем с медальоном и множеством браслетов.

Ранее в июле одна деталь в плавках Наоми Кэмпбелл озадачила фанатов. На размещенных кадрах знаменитость была запечатлена в атласном раздельном купальнике золотистого цвета, оформленном тонкими завязками.

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      Екатерина Ештокина
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