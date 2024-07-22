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19:19, 22 июля 2024Бывший СССР

Аналитик заявил о выходе ВСУ из Глубокого

Аналитик Bild: ВСУ вышли из Глубокого в Харьковской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вышли из населенного пункта Глубокое в Харьковской области. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild и военный обозреватель Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

Репке рассказал о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области. Опираясь на данные из открытых источников, он заявил о выходе ВСУ из Глубокого.

«Ближайшие позиции [ВС России] сейчас находятся в 500 метрах к югу», — подчеркнул аналитик. Также эксперт сообщил о частичном взятии российскими военными населенного пункта Максимилиановка в шести километрах от Марьинки в ДНР.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил о наступлении российских военных на авдеевском направлении. Как утверждается, сейчас идут бои в центре Новоселовки Первой.

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      Юрий Леонов
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