В Госдуме поддержали идею закрыть законодательную лазейку для одной категории водителей

Ефимов поддержал идею запрета управлять снегоходами и квадрициклами без обучения

Президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов прокомментировал предложение запретить управлять снегоходами, квадрициклами и трициклами без прохождения соответствующего обучения. В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержал идею закрыть законодательную лазейку для этой категории водителей.

Ранее в России захотели закрыть законодательную лазейку для водителей одной категории без обучения и экзаменов. Речь идет о владельцах снегоходов, квадрициклов и трициклов с мотоциклетным рулем. Сегодня владельцам такого транспорта зачастую достаточно только водительских прав категории B, так как с 2024 года при открытии таковой автоматически стала доступна категория B1, которая позволяет водить снегоходы, трициклы и квадрициклы.

«Квадрициклы — это фактически скоростной транспорт, который болтается где хочет и как хочет. С этим, конечно, надо навести порядок, делать что-то надо. (...) Мы будем согласовывать этот вопрос и с регионами, и с экспертами», — пояснил Ефимов.

Сейчас собирается информация, чтобы выработать возможные варианты решений. (...) Для такого серьезного транспорта нужны права Виталий Ефимов президент Союза транспортников России, депутат Госдумы

С 1 апреля 2024 года в России изменили правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав. В частности, с пяти до семи увеличилась максимально допустимая сумма штрафных баллов, позволяющая сдать экзамен.