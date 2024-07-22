Губернатор Краснодарского края раскрыл подробности взрыва в ТЦ

Глава Кубани Кондратьев: при взрыве в ТЦ Апшеронска разрушен торговый ряд

При взрыве в торговом центре (ТЦ) Апшеронска Краснодарского края был разрушен торговый ряд. Эти подробности происшествия раскрыл в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Об обрушении здания сообщалось ранее сегодня, 22 июля. По предварительной версии, в помещении взорвался газ.

Глава Кубани подтвердил, что при взрыве есть пострадавшие. По его словам, причину взрыва будут выяснять следственные органы. «На месте работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов», — написал в блоге чиновник.

Последствия взрыва в торговом центре попали на видео. На выложенных кадрах видно, что здание ТЦ сильно пострадало. Обломки строения взрывом вынесло на проезжую часть.