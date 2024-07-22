Исинбаевой отказали в получении статуса почетного члена МОК

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не получит статус почетного члена МОК

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой отказали в получении статуса почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что почетный статус может получить только тот, кто проработал в МОК не менее десяти лет и имеет перед организацией исключительные заслуги. Отмечается, что Исинбаева провела в МОК только восемь лет.

О том, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК в связи с истечением срока полномочий, стало известно 19 июля. Ранее МОК проводил проверку в отношении россиянки. Комиссия пришла к выводу, что бывшая спортсменка может работать в организации, так как не поддерживала спецоперацию на Украине и не имела контракта с российской армией или силовыми структурами.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.