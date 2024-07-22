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07:14, 22 июля 2024Силовые структуры

Из-за обрушения моста в Бурятии завели уголовное дело

После обрушения моста в Бурятии завели уголовное дело о халатности

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Российские следователи завели уголовное дело из-за обрушения моста на 142-м километре автодороги А-333 «Култук — Монды» на территории Тункинского района Республики Бурятия. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, произведен осмотр, изымается необходимая документация.

Ранее 21 июля сообщалось, что сотни российских туристов, которые ездили в Монголию и на горный курорт Шумак, застряли в Бурятии и не могут вернуться домой из-за обрушения моста. Власти открыли пункт временного размещения (ПВР) и пять пунктов питания.

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      Владимир Седов
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