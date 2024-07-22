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20:41, 22 июля 2024Ценности

Ким Кардашьян показала неловкий момент из туалета

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала неловкий момент из туалета. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предпринимательница запечатлела в зеркало себя и свою сестру Хлои Кардашьян, которая, сидя на корточках, помогает ей застегнуть черное боди Skims. При этом на размещенных кадрах видно, что сама бизнесвумен стоит перед родственницей со спущенными штанами.

«Это буквально то, что делают все сестры. Я просто не могу сама застегнуть боди», — объяснила знаменитость.

В октябре прошлого года Ким Кардашьян рассказала о неудачном моменте, который произошел с ней во время февральского мероприятия. Для одной конференции телезвезда надела укороченный топ, облегающие брюки, сапоги на шпильке и длинный жакет. По словам Кардашьян, в середине конференции она ощутила дискомфорт в области ягодиц.

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      Карина Черных
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