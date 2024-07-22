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16:06, 22 июля 2024Бывший СССР

Латвия начала установку противотанковых укреплений на границе с Россией

Депутат ЕП Ушаков: Латвия ставит противотанковые укрепления на границе с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия начала установку противотанковых укреплений на границе с Россией у контрольно-пропускного пункта (КПП) Бурачки — Терехово. Об этом в Telegram сообщил депутат Европарламента (ЕП) Нил Ушаков.

Парламентарий опубликовал кадры, на которых видно несколько рядов противотанковых бетонных заграждений «зубы дракона».

«Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово», — подписал он видео.

Ранее о закупках противотанковых ежей и «зубов дракона» для защиты столицы Литвы сообщил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, средства защиты будут в распоряжении муниципалитета города уже осенью, а в случае экстренной ситуации доставлять на место их будут коммунальные службы.

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      Глеб Палехов
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