Латвия начала установку противотанковых укреплений на границе с Россией у контрольно-пропускного пункта (КПП) Бурачки — Терехово. Об этом в Telegram сообщил депутат Европарламента (ЕП) Нил Ушаков.
Парламентарий опубликовал кадры, на которых видно несколько рядов противотанковых бетонных заграждений «зубы дракона».
«Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово», — подписал он видео.
Ранее о закупках противотанковых ежей и «зубов дракона» для защиты столицы Литвы сообщил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По его словам, средства защиты будут в распоряжении муниципалитета города уже осенью, а в случае экстренной ситуации доставлять на место их будут коммунальные службы.