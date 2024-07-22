На американском ТВ потребовали показать живого Байдена

Ведущий Fox News Брет Байер потребовал доказательств того, что Байден жив

Ведущий американского канала Fox News Брет Байер потребовал предоставить доказательства того, что президент США Джо Байден жив. С таким заявлением он выступил в прямом эфире на ТВ после того, как Байден заявил о выходе из президентской гонки.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», — объяснил Байер свое требование показать доказательства того, что американский лидер не умер.

21 июля Байден объявил в социальной сети X, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. «Я думаю, что в интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал президент США.

Позднее Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в президенты США. В письме, которое он опубликовал в X, о поддержке той или иной кандидатуры ничего не говорилось.