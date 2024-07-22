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19:22, 22 июля 2024Интернет и СМИ

На американском ТВ потребовали показать живого Байдена

Ведущий Fox News Брет Байер потребовал доказательств того, что Байден жив

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Ведущий американского канала Fox News Брет Байер потребовал предоставить доказательства того, что президент США Джо Байден жив. С таким заявлением он выступил в прямом эфире на ТВ после того, как Байден заявил о выходе из президентской гонки.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», — объяснил Байер свое требование показать доказательства того, что американский лидер не умер.

21 июля Байден объявил в социальной сети X, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. «Я думаю, что в интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал президент США.

Позднее Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в президенты США. В письме, которое он опубликовал в X, о поддержке той или иной кандидатуры ничего не говорилось.

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