На Украине объявили в розыск Петрова и Боширова

СБУ по подозрению в диверсии объявила в розыск Петрова и Боширова

Служба безопасности Украины объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Сведения об этом появились в базе данных МВД республики.

В карточках на сайте ведомства Петров и Боширов упоминаются как Александр Мишкин и Анатолий Чепига. В розыск их объявили по подозрению в причастности к диверсии.

В мае полиция Чехии объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова, который якобы является генералом Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. По данным источников издания Сeske noviny, его считают причастным к взрывам на чешских складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Утверждается также, что их организовали «офицеры его подразделения» Чепига и Мишкин.