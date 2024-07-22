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12:16, 22 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

ГБР: на Украине арестовали принадлежащие крымским бизнесменам Ми-2 и Ан-2

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило об аресте находящихся в стране четырех вертолетов Ми-2 и двух самолетов Ан-2, якобы принадлежащих бизнесменам из Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ГБР отметили, что к настоящему моменту воздушные суда были переданы украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Там также добавили, что в дальнейшем вырученные с их продажи средства планируют направить на приобретение облигаций внутреннего госзайма «Военные облигации».

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщали о предъявлении заочного обвинения бывшему внештатному советнику экс-президента страны Виктора Януковича Николаю Янковскому. В СБУ также заявили о блокировке его активов на сумму свыше миллиарда гривен (более 24 миллионов долларов).

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