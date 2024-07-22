В Совфеде прокомментировали заявление Вучича о неизбежности войны между Россией и Западом

Карасин: заявляя о неизбежности войны РФ и Запада, Вучич обрисовал реальность

Заявляя о неизбежности войны между Россией и Западом, президент Сербии Александр Вучич обрисовал реальную ситуацию в мире, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«В данном случае Вучич фактически обрисовал нынешнюю ситуацию. Я ничего к этому добавить не могу. Действительно, чужими руками за счет крови и жизни украинцев уже ведется открытое столкновение с Российской Федерацией. При этом Запад не жалеет на это ни денег, ни вооружения, придумывает искусственные поводы», — прокомментировал Карасин.

Идет открытая война против России, мы это хорошо понимаем, и наши парни дают отпор на поле боя и морально. Поэтому Вучич просто констатировал реальную ситуацию, существующую в мире Григорий Карасин председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Вучич заявил, что западные страны активно готовятся к прямому военному столкновению с Россией. По его словам, это видно по военным приготовлениям и тому, как они ведутся. Политик добавил, что на Западе предпочли бы вести военные действия с Россией через кого-то другого, поскольку в данный момент они не готовы к прямому конфликту.

