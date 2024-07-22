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06:15, 22 июля 2024Мир

Американский миллиардер заявил о свержении Байдена

Миллиардер Сакс: Байден превратил США в банановую республику с госпереворотами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил отказ президента США Джо Байдена участвовать в предвыборной гонки с госпереворотом. Свое мнение он высказал в соцсети X.

По словам Сакса, американский лидер превратил страну в банановую республику. «И как подобает банановой республике, его свергли в результате государственного переворота. Что посеешь, то и пожнешь», — заявил он.

Сакс также обратил внимание, что к моменту объявления Байдена не был готов текст его обращения к Нации. «Какой хаотичный беспорядок», — отметил он.

Ранее Дэвид Сакс назвал две самые важные ошибки президента США Джо Байдена на посту главы государства. По мнению предпринимателя, это юридическое преследование своего соперника на выборах — экс-главы США Дональда Трампа — и конфликт на Украине.

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      Марина Совина
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