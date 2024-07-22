Политолог оценил выход Байдена из президентской гонки фразой «давно ничего не решает»

Политолог Пшеничников назвал лицемерием объявление Байдена о президентской гонке

Заявление президента США Джо Байдена о том, что он выходит из предвыборной гонки и хочет сосредоточиться на исполнении своих обязанностей, является лицемерием. Об этом заявил «Царьграду» политолог Игорь Пшеничников.

По его словам, американский лидер давно ничего не решает сам и не понимает, что происходит вокруг. Пшеничников также указал на неуместность того, каким образом Байден объявил о выходе из гонки — не озвучил на камеру, а написал в соцсетях.

«И может быть, Байден в момент публикации этого поста даже не знал о том, что он выкинут из предвыборной гонки. Это к вопросу о том, кто руководит Америкой», — предположил политолог.

21 июля Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. «Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — написал он в соцсетях.

Президент США не назвал преемника, но поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, отметив, что она «была выдающимся партнером во всей этой работе».