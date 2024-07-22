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19:32, 22 июля 2024Мир

После покушения на Трампа в Секретной службе США никого не уволили

Reuters: глава Секретной службы США никого не уволила после покушения на Трампа
Кимберли Читл

Кимберли Читл. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Глава Секретной службы США Кимберли Читл призналась, что никого не уволила из своего ведомства после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Слова чиновницы приводит агентство Reuters.

«Покушение на бывшего президента Дональда Трампа, совершенное 13 июля, является самым значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия», — признала чиновница.

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Читл также парировала призывы уйти в отставку и обвинения в свой адрес, заявив, что «является лучшим человеком, способным в настоящее время возглавить Секретную службу».

Ранее Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию для проведения независимого расследования покушения на Трампа. Соответствующее решение было принято под давлением Белого дома и Конгресса США.

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