Появились подробности о взрыве в ТЦ в Краснодарском крае

ТАСС: пострадавшие при взрыве газа в ТЦ Апшеронска были на автобусной остановке

Люди, которые пострадали при взрыве в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края, в момент происшествия находились на автобусной остановке. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Пострадавшие при взрыве газа находились на расположенной рядом автобусной остановке. Детей среди них не было», — уточнил собеседник агентства.

Взрыв в Апшеронске произошел утром в понедельник, 22 июля. В результате оказалось разрушено здание, под завалами оставались люди. По неофициальным данным, пострадали 14 человек. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, что здание ТЦ сильно пострадало. Обломки строения взрывом вынесло на проезжую часть.

Тем временем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в результате взрыва и частичного обрушения здания торгового центра есть пострадавшие. Сколько конкретно человек получили травмы, он не уточнил. Сейчас, по его словам, специалисты проводят разбор завалов и оказывают пострадавшим медицинскую помощь.