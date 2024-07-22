Россиян предупредили о возможных провокациях на Олимпиаде

Журова предупредила атлетов и болельщиков о возможных провокациях на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предупредила российских спортсменов и болельщиков о возможных провокациях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Своими опасениями депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, могут быть какие-то стычки на трибунах. Хотя на Олимпийских играх в принципе этого не должно быть. Могут появиться какие-то флаги или что-то еще. Я не знаю, насколько там будет все это запрещено. Но люди же эмоциональные. Они могут что-нибудь достать, сказать. Но надеюсь, что все-таки люди все приличные. Олимпиада должна это подразумевать», — высказалась Журова.

Депутат предположила, что провокационные заявления и действия могут быть в адрес российских теннисистов.

«Так уже было на прошлой Олимпиаде. Даню Медведева все время сбивали, как могли. Выводили его из себя. А они хотят, чтобы кто-то показал свою агрессию, чтобы потом сказать: "видите, какие русские"», — добавила она.

Все может быть, а может и не быть. Это только предположения Светлана Журова первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты будут выступать на ней под нейтральным флагом. Также сообщалось, что спортсмены из России не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады.