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23:26, 22 июля 2024Россия

Путин поручил передать пакет в ТГК-2 структуре «Газпром энергохолдинга»

Путин поручил передать пакет в ТГК-2 в управление «Газпром энергохолдинга»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился передать пакет акций ярославской ТГК-2 в доверительное управление компании «Газпром энергохолдинга» «Центрэнергохолдинг». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе уточняется, что кабмин должен в течение трех месяцев обеспечить заключение договора на доверительное управление акциями с учетом обязательств «Центрэнергохолдинга», а также разработать и представить план финоздоровления ТГК-2 и предложения о способах дальнейшего распоряжения акциями.

Ранее в Ярославле на улице Панина из-под земли забил фонтан воды. По данным Территориальной генерирующей компании №2 (ТГК-2), прорыв трубы произошел в ходе гидравлических испытаний. Поврежденная труба не выдержала сильного напора, который используется для выявления участков, требующих ремонта.

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      Юлия Мискевич
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