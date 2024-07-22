Россиянам раскрыли цены на отдых на одном из лучших курортов мира

АТОР: в июле тур в Бангкок обойдется россиянам от 149 тысяч рублей на двоих

Пакетный тур в четырехзвездочный отель Бангкока обойдется россиянам от 149 тысяч рублей за 7 ночей. Цены на отдых в столице Таиланда раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Таиланд входит в многочисленные туристические рейтинги. Например, DestinAsian признал Бангкок лучшим городом мира, а Пхукет и Самуи — третьим и четвертым лучшими островами в мире.

Отдых на курортах Самуи в июле стоит в среднем 257 тысяч рублей на двоих. В пакет входит перелет из Москвы и 11 ночей в трехзвездочной гостинице.

Летние туры на Пхукет дешевле, поскольку там в это время низкий сезон. Так, 11 ночей в отеле «четыре звезды» обойдутся россиянам в 157 тысяч рублей на двоих.

Таиланд оказался одной из самых опасных стран для российских туристов. Частота обращений за медицинской помощью по страховке там достигает 2,65 процента.