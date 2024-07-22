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21:44, 22 июля 2024Россия

Россияне украли верблюда и вернули его обратно

В Нефтекамске юноши украли из цирка верблюда, а потом вернули его обратно

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Нефтекамске (Башкирия) молодые люди украли из цирка верблюда, погуляли с ним и вернули его обратно. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 21 июля верблюд по кличке Аксель участвовал в последнем выступлении цирка-шапито в городе. Ночью местные юноши похитили его и отправились гулять по улицам. Спустя время один из россиян заявил, что «это перебор», и животное вернули на место.

Директор цирка узнал о произошедшем из социальных сетей, где появилось видео с Акселем. Владелец верблюда обратился в полицию.

Ранее Мексике у хозяев украли бенгальского тигра. Согласно официальному заявлению, пятилетнего тигра мужского пола выкрали из дома в столице штата, городе Хермосилло.

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      Евгений Силаев
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