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15:26, 22 июля 2024Спорт

Стал известен знаменосец сборной США на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Леброн Джеймс станет знаменосцем сборной США на открытии Олимпиады-2024 в Париже

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Знаменосцем сборной США на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже будет баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Об этом стало известно ESPN.

Уточняется, что такой выбор сделали американские спортсмены-участники соревнований. Джеймс станет первым баскетболистом в истории сборной США, которому доверят нести флаг. Вторым знаменосцем команды станет женщина, ее имя назовут во вторник, 23 июля.

Джеймс играет в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2003 года, он является четырехкратным чемпионом организации. Его четырежды признавали самым ценным игроком НБА. В составе сборной США Джеймс дважды выигрывал Олимпиаду.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты будут выступать на ней под нейтральным флагом. Также сообщалось, что спортсмены из России не смогут участвовать в церемонии открытия.

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      Алексей Гусев
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