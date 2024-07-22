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10:24, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Россиянам развеяли миф о безопасности кнопочных телефонов

IT-эксперт Саков: покупка кнопочных телефонов неизвестных брендов несет риски

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кнопочные телефоны могут нести угрозу для безопасности данных пользователей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков.

IT-эксперт развеял миф о том, что кнопочные телефоны безопаснее смартфонов. По его словам, смартфоны имеют более продвинутые системы безопасности, чем кнопочные телефоны. Также на старых устройствах нельзя установить антивирусную программу, в отличие от современных, указал Саков.

«Покупка недорогих кнопочных телефонов неизвестных брендов несет серьезные риски. Например, на таких устройствах могут быть предустановлены программы, использующие сим-карту пользователя для рассылки платных СМС-сообщений либо дублирующие входящие сообщения на сторонний номер телефона или незащищенный сервер в интернете», — рассказал специалист и добавил, что это может привести к краже данных пользователя.

Специалист также заявил, что владельцы кнопочных телефонов, как и пользователи смартфонов, могут столкнуться с фишинговой атакой. «СМС с кодом от личного кабинета в интернет-банке или на "Госуслугах" может прийти как на кнопочный телефон, так и на смартфон. Мошенники, использующие психологические манипуляции во время телефонного разговора, могут вынудить пользователя сообщить код», — пояснил Саков.

Ранее россиянам напомнили об обязательной мере при смене сим-карты. Эксперты заявили, что в этом случае необходимо открепить старый номер от портала «Госуслуги» и мобильных приложений.

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      Евгения Наумова
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