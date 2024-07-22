Трамп потребовал от Байдена и демократов выплатить компенсацию за мошенничество

Трамп потребовал от Байдена и Демократической партии заплатить за мошенничество

Демократическая партия США должна выплатить компенсацию республиканцам за мошенничество после решения действующего американского лидера-демократа Джо Байдена сняться с предвыборной гонки. С таким требованием на своей странице в соцсети Truth Social выступил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Не должна ли Республиканская партия получить возмещение за мошенничество, поскольку все окружение Джо, в том числе его врачи и лживые СМИ, знали, что он не в состоянии ни баллотироваться на президентский пост, ни быть президентом?» — задался вопросом кандидат-республиканец.

21 июля Байден официально объявил, что не будет участвовать в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении президентских обязанностей до конца своего срока.