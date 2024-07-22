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17:09, 22 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии осудили женщину за финансирование экстремистов

В Бресте 38-летнюю женщину осудили за финансирование экстремистских формирований

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Брестской области Белоруссии осудили женщину за финансирование экстремистских формирований. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на прокуратуру региона.

В правоохранительных органах уточнили, что к ответственности была привлечена 38-летняя жительница Бреста. Она обвинялась в переводе в 2021 и 2022 годах денег и криптовалюты на банковские счета и виртуальные кошельки представителей экстремистских формирований.

Суд приговорил фигурантку к шести годам лишения свободы, а также штрафу в размере 40 тысяч белорусских рублей (более 1 миллиона российских рублей). Приговор не вступил в законную силу.

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Ранее стало известно, что в Белоруссии по статье об экстремизме осудили мужчину, взорвавшего петарду рядом с военным конвоем. Изначально за брошенную в сторону солдат пиротехнику в отношении него было возбуждено дело о хулиганстве, однако во время обыска у мужчины обнаружили запрещенную символику.

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      Екатерина Грищенко
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