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16:04, 22 июля 2024Бывший СССР

В Грузии депутаты собрались подать иск против закона об иноагентах

В Грузии 32 депутата парламента собрались подать иск против закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Конституционный суд Грузии поступит еще один иск против закона об иноагентах. Его собрались подать оппозиционные депутаты парламента республики, сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

Иск составили 32 депутата. Подписывать его отказались парламентарии от партии «Гирчи». Они объяснили свое решение тем, что не верят в объективность суда.

В документе, который депутаты планируют направить в Конституционный суд страны, говорится, что закон об иноагентах не соответствует статьям Конституции о свободе объединения и интеграции в европейские и евро-атлантические структуры.

Закон об иноагентах в Грузии был принят парламентом республики в третьем чтении в мае. Документ предусматривает внесение в специальный реестр некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 процентов доходов из-за рубежа.

15 июля стало известно о намерениях президента страны Саломе Зурабишвили подать иск в Конституционный суд для отмены закона об иноагентах. Однако премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что иск главы государства не будет иметь никакой перспективы.

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      Екатерина Грищенко
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