Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 22 июля 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прозвучал взрыв

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Сумской области из-за взрывов. Как сообщалось, город Конотоп попал под серию ударов. В результате был поврежден объект энергетики.

19 июля сообщалось о серии взрывов в Харькове. Украинские СМИ допускали, что детонации прогремели за пределами города. Кроме того, в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Есть повреждения, возник пожар

      Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

      Лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

      Раненная при атаке ВСУ на Белгородскую область женщина скончалась

      Обнаружена редкая черная дыра в центре Млечного Пути

      Российские следователи сообщили о расследовании новых преступлений ВСУ

      Маск назвал взносы США в НАТО абсурдно высокими

      В Харькове произошел взрыв

      Стало известно о разногласиях в ЕС по поводу бойкота Орбана

      Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше