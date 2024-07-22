В Харькове произошел взрыв

В Харькове прозвучал взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Сумской области из-за взрывов. Как сообщалось, город Конотоп попал под серию ударов. В результате был поврежден объект энергетики.

19 июля сообщалось о серии взрывов в Харькове. Украинские СМИ допускали, что детонации прогремели за пределами города. Кроме того, в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.