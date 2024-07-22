Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 22 июля 2024Мир

В Ирландии рассказали о послании представителей Трампа Зеленскому

Журналист Боуз: команда Трампа сообщила Зеленскому о неизбежности переговоров

Фото: Hollie Adams / Reuters

Команда кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа направила президенту Украины Владимиру Зеленскому послание, в котором сообщалось о неизбежности переговоров с Россией. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Украина проиграла, у нее нет никаких шансов на воображаемую победу, о которой проповедуют уже несколько лет поддерживающие ее политические жулики, и Зеленский это знает», — написал журналист.

По словам Боуза, «люди Трампа уже сообщили ему [Зеленскому], что прикажут вести переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным и прекратить войну».

21 июля Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет. Он также не исключил общение с Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он следил за экс-депутатом Рады несколько недель

      В ЕС назвали поездки Орбана в Россию и Китай неприемлемыми

      Глава МИД Германии прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

      Стало известно о пострадавших при обрушении магазина после взрыва в российском городе

      В Тбилиси оценили перспективы иска президента Грузии против закона об иноагентах

      Мужчину четыре дня держали в темной комнате в попытке заставить уволиться

      Врач предупредила о вреде контактных линз

      В Европе заявили об изменении отношения Зеленского к переговорам с Россией

      Россиянин осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» с помощью трех плакатов и попался

      В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше