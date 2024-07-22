В Латвии сообщили об отправке Украине более 500 дронов

Министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщил об отправке Украине более 500 дронов. Об этом он написал в социальной сети X.
По данным портала rus.lsm.lv, в апреле и мае Латвия уже отправила Украине 135 дронов на сумму около 1 миллиона евро. Всего власти страны в начале июля обещали поставить Киеву более 2,5 тысячи дронов различных типов, произведенных латвийскими предприятиями, на сумму около 4 миллионов евро.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал партнеров по НАТО снять ограничения на применение западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов.
В апреле стало известно, что Украина и Латвия планируют начать совместное производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Вооруженных сил Украины.