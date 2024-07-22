В Латвии сообщили об отправке Украине более 500 дронов

Министр обороны Латвии Спрудс сообщил об отправке Украине более 500 дронов

Министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщил об отправке Украине более 500 дронов. Об этом он написал в социальной сети X.

По данным портала rus.lsm.lv, в апреле и мае Латвия уже отправила Украине 135 дронов на сумму около 1 миллиона евро. Всего власти страны в начале июля обещали поставить Киеву более 2,5 тысячи дронов различных типов, произведенных латвийскими предприятиями, на сумму около 4 миллионов евро.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал партнеров по НАТО снять ограничения на применение западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов.

В апреле стало известно, что Украина и Латвия планируют начать совместное производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Вооруженных сил Украины.