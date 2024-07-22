В МИД Литвы заявили о ненужности мирных миссий Евросоюза

Замглавы МИД Литвы Шатунас: ЕС не нужны миротворческие миссии

Европейскому союзу (ЕС) не нужны миротворческие миссии, вместо этого Брюссель должен сосредоточиться на единой стратегии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас, передает РИА Новости.

Шатунас раскритиковал перед началом совета глав МИД стран Евросоюза визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву. Дипломат указал на отсутствие в ЕС «стратегии солидарности».

«Нам не нужны больше мирные миссии, нам нужно сильное единство политики Евросоюза», — заявил замглавы литовского МИД. Он призвал объединение к формированию четкой стратегии по отношению к конфликту на Украине.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о зависти Брюсселя мирной инициативе Орбана. По его словам, еврочиновники уже несколько недель находятся в фрустрации из-за визитов политика.