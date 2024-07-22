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01:06, 22 июля 2024Россия

В России оценили шансы Трампа на победу после выхода Байдена из гонки

Косачев оценил шансы Трампа на победу после выхода Байдена из гонки

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп имеет наибольшие шансы на победу в президентской гонке, если его не снимут тем или иным способом и он не совершит ошибок. Об этом РИА Новости рассказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Политик указал, что граждане США разделились в позиции «за» или «против» Трампа. «Кто бы ни возглавил кампанию демократов после "отставки" Байдена, этот раздел сохранится. И зависеть все будет от того, как эту кампанию теперь организуют и завершат республиканцы», — объяснил сенатор.

21 июля действующий лидер США Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как президента до конца срока.

Позднее Трамп отметил, что Байден войдет в историю страны как худший президент всех времен. По его словам, США сильно пострадали из-за администрации Байдена, и высказал мнение, что действующий глава Белого дома недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Также политик счел, что победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.

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      Марина Совина
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