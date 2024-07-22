В России представят первый VR-тренажер для «Солнцепека»

На форуме «Армия-2024» представят первый VR-тренажер для ТОС-1А «Солнцепек»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка, будет представлен первый VR-тренажер для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом ТАСС сообщили в группе ПСБ.

Устройство разработано при поддержке фонда «Эра». «Впервые будет представлен комплекс для обучения экипажа навыкам управления огнем боевой машины БМ-1 ТОС-1А с усовершенствованной системой ориентирования, аналогов которому нет в России», — заявили в группе.

Ранее гендиректор компании «Арго» Константин Багдасаров сообщил РИА Новости, что возглавляемое им предприятие создает легкую боевую машину «Витязь» с системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез», которую планируют показать в ходе форума «Армия-2024».