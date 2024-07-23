РИА Новости: авиакомпания Red Wings может получить российское название

Авиакомпанию Red Wings захотели переименовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к «Ростеху» (владельцу авиакомпании).

Ребрендинг перевозчика планируется уже долгое время, уточнил источник. Компания является практически государственной, использует для полетов отечественные самолеты, и нуждается в понятном российском названии, указал он.

В дальнейшем, по словам собеседника агентства, будет сформирован и новый фирменный стиль компании, который найдет отражение в том числе в форме бортпроводников.

В июле ИА «Уральский меридиан» сообщило о задержке рейсов в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стал срочный ремонт сразу двух самолетов Red Wings.

Позднее стало известно, что из-за проблем с самолетами уволен гендиректор авиакомпании Евгений Солодилин. Среди проблем, с которыми столкнулась Red Wings, источники РБК назвали в том числе трудности с поставками запчастей для иностранных самолетов. В дальнейшем структура управления перевозчиком будет изменена, заниматься этим вопросом будет управляющая компания, добавили они.