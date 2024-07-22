Глава российской авиакомпании уволен из-за проблем с самолетами

РБК: гендиректор Red Wings Солодилин покинет пост из-за проблем с самолетами

Гендиректор российской авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин покинет свой пост, поскольку у госкорпорации «Ростех», которой принадлежит перевозчик, накопилось к нему много вопросов. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли пишет РБК.

По их словам, фактически топ-менеджер закончил работу, вскоре сотрудникам представят новое руководство. Кроме того, сама структура управления изменится, теперь заниматься Red Wings будет управляющая компания.

Основной претензией к Солодилину, занявшему должность два года назад, стали проблемы с самолетами. Средняя загрузка рейса упала с 93 процентов до 86-87 процентов. Модернизированные российские самолеты Ту-204 и Ту-214, купленные в этом году, почти не летают, а поставки запчастей для иностранных самолетов идут плохо.

В июне стало известно, что Red Wings должна стать стартовым заказчиком регионального российского самолета Ил-114-300, а также провести ребрендинг. О том, когда начнутся поставки лайнера, неизвестно. Из-за проблем с двигателем его производство перенесли на несколько лет, предполагаемое начало — не раньше, чем в 2025-2026 годах.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядро рассказал, что в 2024 году пассажирские авиаперевозки в России сократятся примерно на семь процентов, хотя для более точных цифр надо понимать ситуацию с лайнерами Airbus A320neo компании S7. По его словам, машины с американскими двигателями Pratt & Whitney тяжелы в обслуживании и ремонте, поэтому перевозчику придется снять часть из них с полетов.