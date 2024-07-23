Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:23, 23 июля 2024Экономика

«АвтоВАЗ» решил торговать подержанными автомобилями

«АвтоВАЗ»: запущен маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Компания «АвтоВАЗ» начала продавать сертифицированные автомобили с пробегом на маркетплейсе Restart. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По его данным, техническое состояние транспортных средств, которые сертифицируют по программе Restart, тщательно проверяют. Затем они получают год продленной гарантии.

Автомобили LADA можно будет купить по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах России c июля этого года.

Ранее сообщалось, что в России за шесть месяцев подержанные легковые автомобили подешевели на 4,5 процента. Средняя цена такого автомобиля составила 1 миллион 552 тысячи рублей.

В то же время по итогам первой половины 2024 года продажи легковых автомобилей с пробегом в снизились на 0,2 процента — до отметки в 2,75 миллиона единиц.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударом «Искандера» уничтожили полсотни западных инструкторов ВСУ. Ракетная атака попала на видео

      Стало известно об уходе Марио Фернандеса из «Зенита»

      В России научились делать хлопок из отходов

      Картаполов напомнил Рогозину о его ранении из-за телефона в Донецке

      Авиакомпанию Red Wings захотели переименовать

      Создателя крупнейшего мессенджера Кореи арестовали за манипуляции

      Россиянка попала в больницу после массажа и обвинила салон красоты в сливе интимных видео

      Турист устроил драку на популярном курорте Азии и был найден бездыханным на пляже

      Украинца осудили в России на 18 лет за участие в батальоне «Азов»

      Генерал НАТО назвал разговоры о победе Украины сказкой про белого бычка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше