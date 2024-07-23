«АвтоВАЗ» решил торговать подержанными автомобилями

«АвтоВАЗ»: запущен маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом

Компания «АвтоВАЗ» начала продавать сертифицированные автомобили с пробегом на маркетплейсе Restart. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

По его данным, техническое состояние транспортных средств, которые сертифицируют по программе Restart, тщательно проверяют. Затем они получают год продленной гарантии.

Автомобили LADA можно будет купить по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах России c июля этого года.

Ранее сообщалось, что в России за шесть месяцев подержанные легковые автомобили подешевели на 4,5 процента. Средняя цена такого автомобиля составила 1 миллион 552 тысячи рублей.

В то же время по итогам первой половины 2024 года продажи легковых автомобилей с пробегом в снизились на 0,2 процента — до отметки в 2,75 миллиона единиц.