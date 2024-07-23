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10:40, 23 июля 2024Экономика

Банк Intesa заблокировал операции «дочки» поставщика оборудования для маркировки

«Ъ»: московский офис банка Intesa заблокировал операции «Антарес Вижн Рус»

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Российское подразделение итальянской Antares Vision, поставляющей оборудование для маркировки продукции в России, столкнулось с блокировкой операций в московском офисе банка Intesa. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на копию письма «Антарес Вижн Рус», адресованного Центробанку.

В июле банк заблокировал компании приобретение 98,5 тысячи долларов, что не позволило отправить данную сумму ее иностранному контрагенту. В Intesa не приняли заявление итальянской «дочки» Antares Vision о закрытии счетов и посоветовали обратиться за пояснениями к учредителю.

Топ-менеджмент «Антарес Вижн Рус» (АВР) полагает, что отказ банка связан с позицией материнской компании, которая заняла «неконструктивную позицию» касаемо своего бизнеса в России. По словам гендиректора АВР Павла Булгакова, компания из-за этого лишилась возможности выплатить налоги и зарплату работникам.

В начале текущего года в российском подразделении сменился топ-менеджмент, добавил Булгаков. Изменение отношения головной структуры Antares Vision к своей «дочке» может быть связано с этим, допустил он. Вероятно, на фоне этих событий она обратилась в Intesa с требованием заблокировать операции в «Антарес Вижн Рус».

Ранее россиянам объяснили неочевидную причину блокировки карт. К такому способу финансовая организация может прибегнуть в случае подозрительных операций, пояснил генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. Для решения этой проблемы необходимо обратиться в банк и в случае необходимости быть готовым предоставить подтверждающую документацию, посоветовал эксперт.

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