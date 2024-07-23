Беспилотники ВСУ атаковали паром в российском порту

Краснодарский губернатор Кондратьев: дроны ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали паромное судно в порту «Кавказ» Краснодарского края, после чего там начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет», — сообщил глава Краснодарского края.

По его данным, в результате атаки со стороны Украины один человек получил несовместимые с жизнью травмы, также есть пострадавшие — им уже оказывают помощь. Сколько конкретно человек получили ранения, Кондратьев не уточнил. Губернатор выразил соболезнования родным и близким жертвы удара ВСУ.

«Кавказ» — пятый по грузообороту порт России. Он находится в Темрюкском районе Краснодарского края рядом с Крымским мостом. Утром во вторник, 23 июля, движение по мосту перекрывали. Сообщение о вводе ограничений появилось в 7:29 по московскому времени. Власти не называли причин приостановки движения транспортных средств.