Раскрыта основа для будущих лекарств против рака

PNAS: фермент APC/C останавливает рост раковых клеток

Ученые Медицинской школы Чапел-Хилл при Университете Северной Каролины раскрыли причину неуязвимости раковых клеток для лечения, что может стать основой для будущих лекарств против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Оказалось, что специфический фермент, называемый APC/C, играет ключевую роль в остановке пролиферации раковых клеток при введении противораковых препаратов. Раковые клетки обладают способностью к быстрой и бесконтрольной пролиферации (или росту) благодаря «взлому» нормального клеточного цикла и нарушения регуляции процессов размножения. Лекарства от рака разрабатываются с целью остановить этот рост благодаря запуску сложной цепочки генетических и клеточных событий.

В ходе эксперимента культивируемые клетки человека были обработаны палбоциклибом — препаратом для лечения метастатического рака молочной железы. Используя методы микроскопии, проточной цитометрии и протеомики, они выяснили, что фермент APC/C, который обычно обеспечивает деградацию белков для регуляции клеточного цикла, обеспечивает положительный эффект от палбоциклиба.

Уровень активности APC/C в организме может служить маркером для прогнозирования реакции пациентов на палбоциклиб и другие противораковые препараты того же класса. Например, сниженная активность APC/C может указывать на повышенный риск рецидива.

Также оказалось, что раковые клетки могут избегать остановки пролиферации, вызванной лекарствами. В этом участвуют белки, которые инициируют деление клеток к концу клеточного цикла, используя альтернативные молекулярные пути для стимулирования неконтролируемого роста.

Результаты исследования могут привести к разработке новых методов лечения, которые приведут к долгосрочному прекращению пролиферации раковых клеток.