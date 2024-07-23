Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:05, 23 июля 2024Наука и техника

Раскрыта основа для будущих лекарств против рака

PNAS: фермент APC/C останавливает рост раковых клеток

Фото: Unsplash

Ученые Медицинской школы Чапел-Хилл при Университете Северной Каролины раскрыли причину неуязвимости раковых клеток для лечения, что может стать основой для будущих лекарств против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Оказалось, что специфический фермент, называемый APC/C, играет ключевую роль в остановке пролиферации раковых клеток при введении противораковых препаратов. Раковые клетки обладают способностью к быстрой и бесконтрольной пролиферации (или росту) благодаря «взлому» нормального клеточного цикла и нарушения регуляции процессов размножения. Лекарства от рака разрабатываются с целью остановить этот рост благодаря запуску сложной цепочки генетических и клеточных событий.

В ходе эксперимента культивируемые клетки человека были обработаны палбоциклибом — препаратом для лечения метастатического рака молочной железы. Используя методы микроскопии, проточной цитометрии и протеомики, они выяснили, что фермент APC/C, который обычно обеспечивает деградацию белков для регуляции клеточного цикла, обеспечивает положительный эффект от палбоциклиба.

Уровень активности APC/C в организме может служить маркером для прогнозирования реакции пациентов на палбоциклиб и другие противораковые препараты того же класса. Например, сниженная активность APC/C может указывать на повышенный риск рецидива.

Также оказалось, что раковые клетки могут избегать остановки пролиферации, вызванной лекарствами. В этом участвуют белки, которые инициируют деление клеток к концу клеточного цикла, используя альтернативные молекулярные пути для стимулирования неконтролируемого роста.

Результаты исследования могут привести к разработке новых методов лечения, которые приведут к долгосрочному прекращению пролиферации раковых клеток.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Местным не понравилось, как они себя ведут». Россияне вышли на шествие после драки курда с жителем Краснодарского края

      Беспилотники ВСУ атаковали паром в российском порту

      Ефимова посмеялась над условиями проживания на Кубке России

      «Сперминатор» с тысячей детей назвал причину первого донорства спермы

      Айза показала откровенные фото со словами «родилась с первым размером груди»

      На Западе допустили применение Байденом ядерного оружия против России

      Пилоты самолета с россиянами на борту услышали странный стук во время полета

      Российского семиклассника госпитализировали с пулей в ноге

      Российские корабли вернулись во Владивосток после учения с Китаем

      Пьяный российский военный попал в ДТП и получил семь лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше