Число жертв стрельбы в доме престарелых в Хорватии увеличилось

HRT: число жертв стрельбы в доме престарелых в Хорватии увеличилось до шести

Число жертв стрельбы в доме престарелых в городе Дарувар (Хорватия) увеличилось до шести. Об этом сообщил местный телеканал HRT.

Отмечается, что речь идет о госпитализированном пострадавшем. Врачи боролись за его жизнь, однако не смогли спасти.

По информации телеканала, нападавшим мог оказаться сотрудник военной полиции в отставке. В учреждении, по неподтвержденным данным, проживает его мать.

Нападение произошло утром 22 июля. Злоумышленник проник в частный дом престарелых и открыл огонь. В результате погибли пять человек. Отмечалось, что нападавший «находится под надзором полиции».