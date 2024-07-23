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22:53, 23 июля 2024Россия

Делимханов обещал разобраться в ситуации с Wildberries

Делимханов обещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению Кадырова
Адам Делимханов

Адам Делимханов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Адам Делимханов обещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!» — обещал он.

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись разговора с сооснователем маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который рассказал о попытке рейдерского захвата компании некими кавказцами. Он также поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries Делимханову.

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      Марина Совина
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