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12:46, 23 июля 2024Из жизни

Девушка услышала странный звук за окном и сделала ужасающее открытие

В Испании девушка услышала странный звук и нашла за окном логово летучих мышей

Семья из Испании услышала странный звук за окном в доме и сделала ужасающее открытие. Об этом пишет Jam Press.

Девушка по имени Кармен вместе с другими членами семьи стала слышать необъяснимые звуки за ставнями окна на втором этаже. С сестрой и отцом она подошла к окну снаружи и метлой приоткрыла ставню. В этот момент оттуда стали разлетаться десятки летучих мышей. Видимо, животные, которых нашла Кармен, устроили себе там гнездо. Девушки пришли в ужас от увиденного и разбежались. Кармен впоследствии назвала опыт «травмирующим».

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Кармен сняла произошедшее на видео и выложила ролик в TikTok. Видео стало вирусным и набрало 26 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что во время концерта в Испании певицу из США укусила летучая мышь. Девушке пришлось просить о помощи прямо на сцене.

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      Антонина Черташ
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