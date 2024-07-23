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11:03, 23 июля 2024Наука и техника

Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

JAMA Open Network: средиземноморская диета полезна для детей

Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Лас-Америкас в Эквадоре, Института санитарных исследований Наварры в Испании и Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана при Гарвардском университете в США обнаружила, что дети и подростки получают такую же пользу для здоровья, как и взрослые, от соблюдения средиземноморской диеты. Исследование было опубликовано в JAMA Open Network.

Известно, что люди, переходящие с традиционной западной диеты на средиземноморскую, обычно теряют вес, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также уровень сахара в крови, артериального давления и холестерина. В новой работе был проведен метаанализ девяти клинических испытаний, в ходе которых изучалось питание детей.

Были изучены данные 577 детей, средний возраст которых составил 11 лет. Шесть исследований были посвящены детям с избыточным весом, одно — детям с преддиабетом, и два других исследования включали контрольные группы детей без избыточного веса или диабета. Всем участникам было предложено придерживаться средиземноморской диеты в течение определенного периода времени.

Оказалось, что у детей, соблюдающих диету в течение как минимум восьми недель, улучшились показатели артериального давления, триглицеридов, общего холестерина и «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), а также повысился уровень «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности).

Однако диета не привела к улучшению показателей резистентности к инсулину или метаболизма глюкозы. Авторы исследования предполагают, что для таких изменений может потребоваться больше времени.

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      Александр Еникеев
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