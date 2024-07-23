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13:14, 23 июля 2024Силовые структуры

Экс-главреда портала «Известия на Украине» объявили в России в розыск по делу о фейках

МВД РФ объявило в розыск экс-главред портала «Известия на Украине» Соколовскую

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

МВД России объявило в розыск экс-главред портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую. Информация об этом следует из базы розыска ведомства на его сайте.

Соколовская разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако сама статья не уточняется.

Как сообщает ТАСС, ранее в отношении бывшего главреда было возбуждено уголовное дело по статье о фейках. По данным следствия, Соколовская с марта по май 2022 года публично распространила заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России на территории Украины.

Ранее СКР назвал спецслужбы Украины заказчиками терактов в Запорожской области.

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