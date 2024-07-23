Филипп Киркоров застрял в сочинских горах

Певец Киркоров рассказал о затоплении на съемках в Сочи

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что застрял в горах Сочи из-за реки, вышедшей из берегов. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Артист прибыл в каньон Псахо для съемок российской комедии. «Река поднялась до уровня 10 метров, нас постепенно затапливает, мы просим о помощи», — сказал артист, сравнив ситуацию с происходившим на «Титанике».

Ранее мощный смерч появился над Черным морем у берегов Сочи в районе Мамайка. На попавших в сеть кадрах можно было увидеть высокий столб, поднимающийся в небо. Из других районов курортного города поступали сообщения о затопленных дорогах, упавших деревьях и затрудненном автомобильном движении.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Сочи из-за дождей с грозами, градом и сильным ветром. Посещение пляжей ограничили.