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15:35, 23 июля 2024Экономика

Филипп Киркоров застрял в сочинских горах

Певец Киркоров рассказал о затоплении на съемках в Сочи
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что застрял в горах Сочи из-за реки, вышедшей из берегов. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Артист прибыл в каньон Псахо для съемок российской комедии. «Река поднялась до уровня 10 метров, нас постепенно затапливает, мы просим о помощи», — сказал артист, сравнив ситуацию с происходившим на «Титанике».

Ранее мощный смерч появился над Черным морем у берегов Сочи в районе Мамайка. На попавших в сеть кадрах можно было увидеть высокий столб, поднимающийся в небо. Из других районов курортного города поступали сообщения о затопленных дорогах, упавших деревьях и затрудненном автомобильном движении.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Сочи из-за дождей с грозами, градом и сильным ветром. Посещение пляжей ограничили.

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      Мария Черкасова
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