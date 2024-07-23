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14:23, 23 июля 2024Культура

Глюкоза исчезла с афиш в Москве после скандального концерта

Mash: певица Глюкоза исчезла с афиш в Москве после скандального выступления

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) исчезла с афиш в Москве после скандального концерта в Красноярске. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Отмечается, что исполнительницы, предположительно, не будет 29 сентября на выступлении в концертном зале «Live арена». По данным канала, упоминания об исполнительнице убрали из описания, а афишу поменяли.

То же самое произошло и на других сайтах, посвященных событию, однако не везде, уточняет Mash. По словам сотрудников крупной билетной компании, в лайнапе певицы уже нет. При этом организаторы мероприятия не делали официальных заявлений.

Ранее врач-нарколог, психиатр Василий Шуров усомнился в оправданиях Натальи Чистяковой-Ионовой.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

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      Варвара Кошечкина
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