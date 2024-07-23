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15:12, 23 июля 2024Россия

Госдума ужесточила наказание за пропаганду наркотиков

Госдума приняла законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума сразу в трех чтениях приняла три законопроекта, ужесточающих наказание за пропаганду употребления и незаконного оборота наркотиков, а также культивирования наркосодержащих растений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Принятые поправки запрещают распространение информации о способах производства, хранения и приобретения наркотиков, а также о привлекательности и оправдании их употребления. Нарушителям грозит административный штраф до 1,5 миллиона рублей, либо уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Как разъяснил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, произведения культуры не попадут под действие закона, если они обнародованы до 1 августа 1990 года, а также в том случае, если наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Также подчеркивается, что произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет маркировать информацией о вреде наркотиков, запрете их оборота и наказании для нарушителей.

Ранее в Госдуме захотели ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления. Как рассказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поправки предлагаются соответствующим статьям Уголовного кодекс. В случае принятия документа, нарушителям может грозить до семи лет колонии.

ЖЗЛ
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