Известная актриса уличила сорвавшую концерт Глюкозу во лжи

Актриса Настасья Самбурская обвинила певицу Глюкозу во лжи об антидепрессантах

Актриса Настасья Самбурская прокомментировала публикацию Глюкозы о вызвавших ее неадекватное поведение на концерте антидепрессантах и усомнилась в правдивости слов певицы. Своими соображениями звезда «Универа» поделилась на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вставлю свои пять копеек. Антидепрессанты улучшают качество жизни, возвращают вкус к ней и снимают тревогу! Сейчас наслушается народ небылиц и не примет данный вид лечения, хотя оно очень многим спасало жизни, судьбы, карьеры, семьи!» — написала Самбурская.

Актриса призвала подписчиков обращаться к врачам в случае психологических проблем: «Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения, а не слушайте всякую хрень, не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!»

20 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске, однако концерт был сорван из-за ее неадекватного поведения на сцене. Сама Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) объяснила странный перформанс приемом сильнодействующих препаратов из-за переживаний и стресса.

Многие коллеги и даже специалисты усомнились в таком оправдании странного поведения артистки.