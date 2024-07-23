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20:45, 23 июля 2024Мир

Лечащий Байдена врач раскрыл его состояние

Лечащий Байдена врач рассказал об уходе симптомов коронавируса
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден излечился от симптомов коронавируса и постепенно выходит на поправку. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, передает The Washington Times.

«Симптомы у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме. Его легкие также оставались чистыми», — рассказал врач.

При этом О'Коннор добавил, что глава государства будет и далее проходить обследования на предмет заболеваний. Он подчеркнул, что это не скажется на его исполнении президентских обязанностей.

Ранее The American Conservative сообщал, что Белый дом скрывал правду о состоянии здоровья Байдена. В частности, сенатор-республиканец от штата Флорида Ричард Скотт заявлял, что все окружение президента лжет о его состоянии.

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      Максим Габриелян
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