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21:07, 23 июля 2024Экономика

Мировые цены на нефть Brent опустились ниже 81 доллара за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 июня

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Мировые цены на нефть Brent во вторник, 23 июля, опустились ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 18:53 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть этого эталонного сорта Brent подешевели более чем на 2 процента, до 80,53 доллара за баррель. На момент написания материала стоимость сырья скорректировалась до 81,06 доллара за баррель (минус 1,62 процента по сравнению с предыдущим торговым днем).

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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI в то же время снизилась на 1,63 процента, до 77,12 доллара за баррель. В нижней точке цена доходила до 76,44 доллара за баррель.

По подсчетам Bloomberg, экспорт российской нефти снизился до минимального с декабря 2023 года уровня. Отгрузка из балтийских портов с середины июня упала на 41 процент, сообщило издание. Причину такого спада объясняют тем, что Россия соблюдает условия ОПЕК+, а также восстанавливает внутреннюю переработку.

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