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09:46, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине захотели вернуть уклонистов из Молдавии

Посол Украины Шевченко: Киев заинтересован в возвращении уклонистов из Молдавии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев заинтересован в возвращении уклонистов, незаконно перешедших границу с Молдавий, которым местные власти отказали в предоставлении убежища. Об этом посол Украины в республике Марко Шевченко заявил в интервью молдавскому телеканалу «TV - 8».

По его словам, на эту тему он уже ведет переговоры с Кишиневом. «Правительство Молдавии отказало им в защите. Но при этом они отказываются возвращать на Украину. Эта ситуация говорит о том, что ее нужно решать», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили 13 граждан Украины, пытавшихся нелегально пересечь границу в районе села Копчак. После задержания они попросили предоставить им убежище на территории республики.

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      Алевтина Запольская
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