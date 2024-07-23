На Украине захотели вернуть уклонистов из Молдавии

Посол Украины Шевченко: Киев заинтересован в возвращении уклонистов из Молдавии

Киев заинтересован в возвращении уклонистов, незаконно перешедших границу с Молдавий, которым местные власти отказали в предоставлении убежища. Об этом посол Украины в республике Марко Шевченко заявил в интервью молдавскому телеканалу «TV - 8».

По его словам, на эту тему он уже ведет переговоры с Кишиневом. «Правительство Молдавии отказало им в защите. Но при этом они отказываются возвращать на Украину. Эта ситуация говорит о том, что ее нужно решать», — подчеркнул посол.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной полиции Молдавии обнаружили 13 граждан Украины, пытавшихся нелегально пересечь границу в районе села Копчак. После задержания они попросили предоставить им убежище на территории республики.